В Уфе за парковку на мусорных площадках оштрафовали почти 10 тысяч водителей

В Уфе, по данным городского Центра общественной безопасности, за размещение транспортных средств на площадках накопления твердых коммунальных отходов составлено 9222 административных протокола.

Водители, паркующие свои автомобили на контейнерных площадках, должны будут оплатить штраф, предусмотренный статьей 6.23 Кодекса Республики Башкортостан об административных правонарушениях.

За подобную парковку, препятствующую специализированной технике вывозить мусор, предусмотрены штрафы. В соответствии с законом штрафы за парковку возле подъездов к мусоропроводам и контейнерных площадок для граждан составляют от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 до 30 тысяч рублей. За повторное нарушение штрафы для граждан – от трех до четырех тысяч рублей, для должностных лиц – от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей, для юридических лиц – от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.