В Башкирии дан прогноз погоды на ноябрь

Погода в Башкирии в ноябре 2022 года, по мнению синоптиков, не будет резко отличаться от среднестатистической за прошлые годы. Температурные показатели ожидаются близкими к средним за пять последних лет.

Cредняя температура в ноябре днем будет около -2°C, ночью - на уровне -5°C. При этом максимальная температура в течение месяца составит 2°C, а минимальная -17°C.

На протяжении ноября в центральных районах республики будет преимущественно пасмурно. В большинство дней предстоящего месяца возможны осадки.