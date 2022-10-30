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30 Октября , 09:56

Большой друг Башкирии Артем Шейнин получил орден Дружбы ДНР

Врио главы ДНР и большой друг Башкирии Денис Пушилин наградил орденом Дружбы другого друга Башкирии, известного телеведущего и медиаменеджера Артема Шейнина. «Артем, спасибо за надежную информационную поддержку», - написал он. 

Шейнин в своих патриотических передачах неоднократно делал сюжеты про башкирских воинов, о батальонах Шаймуратова и Доставалова. 

- Артема многое связывает с Башкирией, здесь живет много его друзей-сослуживцев, с которыми он служил в Афганистане, я в том числе. Он очень любит нашу республику и давно хочет приехать, но все нет времени. Он помогает нам информационно много лет. Например, в 2011 году содействовал, когда мы устанавливали табличку в память погибшим воинам на перевале Саланг в Афганистане, - говорит председатель правления регионального отделения «Российского союза ветеранов Афганистана и ветеранов специальных военных операций», член Общественной палаты Башкирии Дмитрий Глушко.

Видео:Официальный ТГ-канал Дениса Пушилина
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