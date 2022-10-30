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30 Октября , 19:12

«Аэрофлот» перешел на новую систему бронирования и регистрации

Галина Бахшиева
Фото:Галина Бахшиева

«Аэрофлот» завершил переход на новую систему бронирования и регистрации, также возобновилась работа онлайн-сервисов. Об этом говорится в телеграм-канале авиакомпании.

Теперь пассажирам доступны официальный сайт, контакт-центр и офисы собственных продаж, туристические и онлайн-агенты готовы к обслуживанию клиентов.

Перевозчик кроме того объявил, что доступна онлайн-регистрация на рейсы «Аэрофлота» и рейсы под кодом SU с номерами 5400-5799 и 5950-6999 авиакомпаний «Аврора» и «Россия».

Программа лояльности «Аэрофлот Бонус» работает в прежнем режиме. Все накопленные мили за совершенные ранее перелеты будут сохранены и начислены в полном объеме.

«Основные онлайн-сервисы уже работают, но мы продолжаем адаптацию новой системы, поэтому отдельные услуги будут временно недоступны», ‒ предупредили в пресс-службе авиакомпании.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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