В Башкирии в выходные ожидается снег с дождем

Сегодня, 29 октября в Башкирии Башгидромет прогнозирует небольшой снег с дождем. Ночью без существенных осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -2,-7°, при прояснениях до -12°, днем -1,+4°.

Завтра, 30 октября ночью по северо-западу республики ожидается небольшой мокрый снег, днем прольются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами до умеренных, по юго-востоку без существенных осадков. Ветер южный умеренный, днем в отдельных районах порывы могут достигать до сильного. Температура воздуха в ночные часы составит 0,-5°, по юго-востоку до -10°, днем -1,+4°.

В первый день следующей недели также прольются осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на отдельных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит +3,-2°, днем ‒ 0,+5°.

В Уфе 30 и 31 октября ожидается облачная погода с прояснениями, сообщало ранее информагентство «Башинформ».