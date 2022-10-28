В Уфе подвели итоги конкурса юных сказителей и исполнителей эпоса «Урал-батыр»

В Уфе подвели итоги XXIV конкурса юных сказителей и исполнителей эпического сказания «Урал-батыр». Церемония награждения победителей и призеров состоялась 27 октября в Башкирском академическом театре драмы имени Мажита Гафури.

Всего в конкурсе приняли участие 36 школьников из 25 районов и 5 городов, а также 5 республиканских гимназий и лицеев. На церемонию награждения приглашены победители и призеры республиканского этапа конкурса — свыше 30 обучающихся и школьные фольклорные коллективы.

Для того чтобы участвовать в конкурсе, необходимо было выучить как можно больше строк из эпоса «Урал-батыр» на башкирском языке. Сам эпос состоит из более чем 4500 строк. Конечно, учитывается возраст участников: если учащемуся начальных классов необходимо знать наизусть не меньше 600 строк, то абсолютному победителю нужно исполнить весь эпос полностью и при этом продемонстрировать мастерство исполнения, артистизм, народные традиции и особенности исполнения эпических произведений.

Абсолютным победителем конкурса в 2022 году стала обучающаяся Башкирской гимназии-интерната № 2 имени Ахметзаки Валиди Ишимбайского района Галия Шарипова. Галия в конкурсе участвует с 6 класса, в 2018, 2019, 2021 годах становилась призером конкурса. Победа пришла в этом году, когда Галия приняла участие в конкурсе в четвертый раз. Надо сказать, что Галия эпос выучила полностью уже в 6 классе, но с каждым разом оттачивала свое мастерство исполнения. В качестве приза победитель получила дипломом Министерства образования и науки РБ, ценный приз и денежную премию в размере 7000 рублей.

К конкурсу Галию готовила учитель башкирского языка и литературы ишимбайской башкирской гимназии-интерната № 2 Фаягуль Амирханова. Можно сказать, что у Фаягуль Тимербаевны своя школа по подготовке учащихся к конкурсу, ведь кроме Галии Шариповой, она подготовила еще 3 абсолютных победителей республиканского конкурса юных сказителей эпического сказания «Урал-батыр»: в 2013, 2016, 2018 годах. Победитель конкурса 2018 года — Гульсасак Шарипова, ныне студентка факультета башкирской филологии, востоковедения и журналистики Башкирского государственного университета.

Лучшими юными сказителями эпоса также признаны обучающиеся Баймакского, Белорецкого, Бурзянского, Мечетлинского, Зилаирского районов, города Сибая и Республиканского инженерного лицея-интерната в Уфе.

Во втором туре конкурса были оценены инсценировки по эпосу «Урал-батыр» и другим эпическим произведениям. Из 23 фольклорных коллективов лучшими признаны выступления коллективов общеобразовательных организаций Бурзянского, Учалинского, Белорецкого, Бураевского районов, Республиканского лицея-интерната имени Тимера Юсупова, Сибайской гимназии-интерната.

Победители и призеры конкурса награждены дипломами министерства образования и науки РБ, ценными призами и денежными премиями.

Также определены победители в номинациях «Самый юный сэсэн», «За пропаганду эпоса», «За лучшее исполнение», «Самый лучший женский образ», «Самый лучший мужской образ». Номинантам конкурса также вручены специальные поощрительные призы от Фонда по сохранению и развитию башкирского языка, Всемирного курултая башкир, Башкирского государственного университета, детских изданий «Аманат», «Акбузат», «Йэншишма», газеты «Киске Өфө».

В целях поддержки конкурсного движения и повышения интереса школьников к изучению эпоса «Урал-батыр» министерством образования и науки Республики Башкортостан для обучающихся, занявших призовые места в конкурсе, установлены денежные премии от 3000 до 7000 рублей.