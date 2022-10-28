В Уфе организовали точки подвоза воды из-за отключения водоснабжения

В Уфе 1 ноября будет отключено холодное водоснабжение в микрорайоне Нижегородка, это связано с ремонтными работами, предупредили в ГУП «Уфаводоканал». Воды не будет с 11 часов 1 ноября до 10 часов 2 ноября.
Микрорайон Затон останется на пониженном давлении, не будет холодного водоснабжения на верхних этажах многоквартирных домов.
Предприятие приносит извинения жителям Ленинского района Уфы за временные неудобства и просит заранее запастись необходимым количеством воды. Для этого городские службы организовали 10 точек подвоза воды.
Воду можно набрать по следующим адресам:
Малая Лесозаводская, 2/1;
Лесозаводская, 1а;
Малая Лесозаводская, 3б;
Рижская, 1/1;
Выгонная, 10;
Пересечение улиц:
Заозерная - Астраханская;
Большая Заливная — Баумана;
Линейная — Астраханская;
Баймакская — Перевалочная;
Саляма — Деревенская переправа.
Точки подвоза воды начнут работать с 11 часов 1 ноября до полного восстановления водоснабжения.
На период планового отключения водоразборные колонки будут функционировать по адресам: ул. Нехаева, 15, 66, 71, 41, 13; ул. Трактовая, 111; ул. Марата, 70а; ул. Марата, 96; ул. Писарева, 17; ул. М. Лесопильная,13а; ул. Медицинская, 9; ул. Болотная, 1; ул. Карьерная, 1б; ул. Воронежская, 7; ул. Зилимская, 3, 21; ул. 2-я Перевалочная, 39.
Дополнительную информацию можно будет уточнить по горячей линии ГУП РБ «Уфаводоканал»: 8-800-347-51-51.