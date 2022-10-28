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28 Октября , 12:24

В Уфе организовали точки подвоза воды из-за отключения водоснабжения

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»
Уфаводоканал
Фото:Уфаводоканал

В Уфе 1 ноября будет отключено холодное водоснабжение в микрорайоне Нижегородка, это связано с ремонтными работами, предупредили в ГУП «Уфаводоканал». Воды не будет с 11 часов 1 ноября до 10 часов 2 ноября.

Микрорайон Затон останется на пониженном давлении, не будет холодного водоснабжения на верхних этажах многоквартирных домов.

Предприятие приносит извинения жителям Ленинского района Уфы за временные неудобства и просит заранее запастись необходимым количеством воды. Для этого городские службы организовали 10 точек подвоза воды.

Воду можно набрать по следующим адресам:

Малая Лесозаводская, 2/1;

Лесозаводская, 1а;

Малая Лесозаводская, 3б;

Рижская, 1/1;

Выгонная, 10;

Пересечение улиц:

Заозерная - Астраханская;

Большая Заливная — Баумана;

Линейная — Астраханская;

Баймакская — Перевалочная;

Саляма — Деревенская переправа.

Точки подвоза воды начнут работать с 11 часов 1 ноября до полного восстановления водоснабжения.

На период планового отключения водоразборные колонки будут функционировать по адресам: ул. Нехаева, 15, 66, 71, 41, 13; ул. Трактовая, 111; ул. Марата, 70а; ул. Марата, 96; ул. Писарева, 17; ул. М. Лесопильная,13а; ул. Медицинская, 9; ул. Болотная, 1; ул. Карьерная, 1б; ул. Воронежская, 7; ул. Зилимская, 3, 21; ул. 2-я Перевалочная, 39.

Дополнительную информацию можно будет уточнить по горячей линии ГУП РБ «Уфаводоканал»: 8-800-347-51-51.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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