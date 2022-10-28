В РБ больше половины дисквалифицированных управляющих занимались банкротствами физлиц

В Башкирии в текущем году дисквалифицировали 28 арбитражных управляющих, 60% из них занимались банкротствами граждан, сообщили в Росреестре.

Как пояснила начальница отдела по контролю за СРО Росреестра по РБ Динара Магадеева, основная масса должников оспаривает действия финансового управляющего по вопросам неполучения прожиточного минимума, затягивания продажи имущества и представления отчётности кредиторам, суду.

По числу банкротств физлиц Башкирия занимает 5 и 7 места - в судебном и внесудебном порядке, соответственно.

В прошлом году более половины всех банкротств компаний было сконцентрировано в трех отраслях — торговле, строительстве, операциях с недвижимостью.