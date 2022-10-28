В Башкирии ветврач обвиняется в служебном подлоге и взяточничестве

Следственный комитет по Башкирии предъявил обвинение 39-летнему ветеринару из Абзелиловского района. Он обвиняется в служебном подлоге и взяточничестве.

По версии следствия, ветеринарный врач за деньги оформляла знакомому предпринимателю разрешительные документы на перемещение крупного рогатого скота по территории России, а также ближнего и дальнего зарубежья. При этом фактического осмотра животных не проводила.

В настоящее время обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следователи допрашивают свидетелей, изучают документацию ветеринарной станции.