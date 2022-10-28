Уфимские спасатели пришли на помощь коту по кличке Веня

Сегодня днем в управление гражданской защиты за помощью обратилась уфимка. Женщина сообщила, что во время прогулки ее кот по кличке Веня взобрался на дерево и запутался там поводком. Спустить питомца самостоятельно она не смогла.

Спасатели при помощи лестницы быстро добрались до кота, спустили его вниз и передали в заботливые руки хозяйки. Семья Вени поблагодарила сотрудников УГЗ и пообещала лучше следить за ним.

В пресс-службе управления гражданской защиты напоминают, что готовы прийти на помощь как людям, так и животным. Но для сотрудников поисково-спасательного отряда первоочередными являются те обращения, где существует угроза безопасности и жизни человека.