Почувствуете нашу поддержку - Радий Хабиров о природном парке «Иремель»

Радий Хабиров в ходе прямой линии распорядился организовать и провести до 1 февраля совещание башкирского подразделения РГО в природном парке «Иремель».

«Слышал, видел картинки — красота неописуемая, но самому на горе бывать не приходилось, — признался Глава региона. — Не доходили руки. Но как дойдут — вы почувствуете нашу поддержку. Уверяю вас, что итогом заседания будет реальное решение. И денег дадим, есть разные программы по поддержке туризма», — сказал Радий Хабиров предпринимательнице Рине Гринберг, спросившей про планы развития природного парка с самой знаменитой горой Башкирии.