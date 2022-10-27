Жители новостройки в Стерлитамаке добиваются ремонта подъездной дороги

Жители новостройки по улице Былинной в Стерлитамаке добиваются ремонта дороги, ведущей к их домам. Пятиэтажки сдали в эксплуатацию, но нормального подъезда к ним и тротуаров сделано не было. В дожди и в весеннюю распутицу эту грунтовую дорогу в центре города «развозит», по ней невозможно нормально пройти и проехать.

По информации прокуратуры РБ, жильцы обратились в прокуратуру с просьбой защитить их права. В прокуратуре Стерлитамака после проверки установили, что состояние дороги «способствует риску совершения дорожно-транспортных происшествий и создает угрозу жизни, здоровью и повреждения имущества граждан». Прокурор города подал в суд иск к муниципальным властям, потребовав отремонтировать дорогу, и суд это требование удовлетворил.