БМК улучшает социально-бытовые условия работников

В рамках программы на БМК в ряде цехов капитально ремонтируют комнаты приема пищи, сменно-встречных собраний, а также душевые и санузлы, устанавливается новая сантехника, мебель и бытовая техника.

Уже отремонтированы помещения в канатном цехе №2: комнаты приема пищи, сменно-встречных собраний, а также санузлы. Идет ремонт в комнате для приема пищи канатного цеха №3. Ведутся демонтажные работы в душевых помещениях цеха высокопрочной проволоки №16. Завершается капремонт санузлов в цехе микропроволоки №10, прокатном цехе.