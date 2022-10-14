Министр лесного хозяйства Башкирии привез бойцам на боевое слаживание детские письма и мёд

Министр лесного хозяйства Башкирии Марат Шарафутдинов навестил бойцов из республики, проходящих боевое слаживание в Саратовской области, и передал им гостинцы, детские письма и рисунки.

Марат Шарафутдинов передал бойцам напутствия и добрые пожелания от Главы Башкирии Радия Хабирова, гостинцы от коллег лесоводов: иван-чай производства Макаровского лесхоза, чак-чак, мед, карламанскую сгущенку.

«Сыны нашей Родины всегда отличались отвагой — были на переднем крае, на острие атаки. Сегодня за вашими спинами вся республика и вся Россия. Пусть эти письма оберегают вас, ребята, придают сил и мужества. Мы ждем вашего возвращения», — сказал воинам Марат Шарафутдинов.

Марат Шарафутдинов поинтересовался у военнослужащих их бытом. Они рассказали, что служба идет нормально, но не хватает спальных мешков. Руководитель регионального минлесхоза пообещал посодействовать в решении этого вопроса.

Также для башкирских бойцов был организован праздничный концерт с участием артистов Уфимского городского дворца культуры, которые исполнили композиции «Шаймуратов-генерал», «Широка страна моя родная», «Идет солдат по городу» и другие.

В эти дни в Саратовской области проходят обучение сто бойцов, призванных из Башкирии в рамках частичной мобилизации.