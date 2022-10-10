Технология VoLTE в Башкирии сократила время установления вызова в три раза

По внутренним данным компании, на сегодняшний день в сети VoLTE, заработавшей в Башкирии в конце апреля, «живет» уже 22% всего голосового трафика.

Такая динамика обусловлена тем, что технология VoLTE открывает ряд дополнительных преимуществ. Например, позволяет одновременно разговаривать с собеседником и пользоваться мобильным 4G-интернетом: читать почту, социальные сети или продолжать загружать видео — телефон не покидает сеть LTE, что экономит ресурс батареи смартфона.

Кроме того, сервис VoLTE повышает скорость и качество передачи звука, что позволяет создать эффект присутствия во время телефонного разговора.

Отмечается, что новое технологическое решение также позволило в 3 раза сократить время установления вызова и минимизировать вероятность обрывов из-за перегрузки сети. Теперь абоненты оператора могут дозваниваться до близких менее чем за 3 секунды.