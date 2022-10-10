Новости Башкортостана и Уфы
Общество
10 Октября 2022, 15:19

Технология VoLTE в Башкирии сократила время установления вызова в три раза

Абоненты билайна в республике оценили преимущества новой технологии Voice over LTE (VoLTE)* и активно «серфят» в сети, не прерывая телефонный разговор. Так, среднее время голосового звонка в сети LTE составляет 3 минуты.

Партнерский материал

По внутренним данным компании, на сегодняшний день в сети VoLTE, заработавшей в Башкирии в конце апреля, «живет» уже 22% всего голосового трафика.

Такая динамика обусловлена тем, что технология VoLTE открывает ряд дополнительных преимуществ. Например, позволяет одновременно разговаривать с собеседником и пользоваться мобильным 4G-интернетом: читать почту, социальные сети или продолжать загружать видео — телефон не покидает сеть LTE, что экономит ресурс батареи смартфона.

Кроме того, сервис VoLTE повышает скорость и качество передачи звука, что позволяет создать эффект присутствия во время телефонного разговора.

Отмечается, что новое технологическое решение также позволило в 3 раза сократить время установления вызова и минимизировать вероятность обрывов из-за перегрузки сети. Теперь абоненты оператора могут дозваниваться до близких менее чем за 3 секунды.

«Сервис VoLTE в республике мы запустили менее 4 месяцев назад, но уже сейчас видим какой значительный эффект она принесла. На сегодняшний день активными пользователями технологии являются свыше 330 тысячи абонентов Башкирии. Стоит отметить, что жители оценили возможности не только VoLTE, но и услуги VoWiFi**, которая позволяет смартфону, подключенному к Wi-Fi, поддерживать на высоком уровне голосовые звонки даже там, где нет мобильной сети, но есть Wi-Fi. Отмечу, что среднее время телефонного разговора с помощью этой технологии – более 4 минут. Технологии VoLTE и VoWiFi взаимодополняют друг друга, что помогает нашим абонентам оставаться на связи в любой ситуации и в любом месте»,
комментирует директор Уфимского отделения билайна Максим Тюрихин.

Напомним, что услуга VoLTE доступна там, где есть покрытие 4G, и тарифицируется как обычный голосовой трафик. Узнать подробнее о том, как включить технологию на смартфоне и ознакомиться со списком устройств, на которых она поддерживается можно по ссылке.

* голос через LTE. LTE – стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других терминалов.

** голос через Wi-Fi. Wi-Fi – технология беспроводной передачи данных в локальной сети.

 

