Технология VoLTE в Башкирии сократила время установления вызова в три раза

По внутренним данным компании, на сегодняшний день в сети VoLTE, заработавшей в Башкирии в конце апреля, «живет» уже 22% всего голосового трафика.
Такая динамика обусловлена тем, что технология VoLTE открывает ряд дополнительных преимуществ. Например, позволяет одновременно разговаривать с собеседником и пользоваться мобильным 4G-интернетом: читать почту, социальные сети или продолжать загружать видео — телефон не покидает сеть LTE, что экономит ресурс батареи смартфона.
Кроме того, сервис VoLTE повышает скорость и качество передачи звука, что позволяет создать эффект присутствия во время телефонного разговора.
Отмечается, что новое технологическое решение также позволило в 3 раза сократить время установления вызова и минимизировать вероятность обрывов из-за перегрузки сети. Теперь абоненты оператора могут дозваниваться до близких менее чем за 3 секунды.
Напомним, что услуга VoLTE доступна там, где есть покрытие 4G, и тарифицируется как обычный голосовой трафик. Узнать подробнее о том, как включить технологию на смартфоне и ознакомиться со списком устройств, на которых она поддерживается можно по ссылке.
* голос через LTE. LTE – стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других терминалов.
** голос через Wi-Fi. Wi-Fi – технология беспроводной передачи данных в локальной сети.