Новости Башкортостана и Уфы
81.35
-0.01
94.67
+0.28
62.23
+0.91
9+ °C
Облачно
НедвижимостьЗдоровый выборИдеи - в дело
ПолитикаЭкономикаОбществоМедицинаОбразованиеСпортПроисшествияКультураАналитикаТочка зрения
Все новости
Общество
10 Октября 2022, 14:33

СкатЗ при поддержке государства обеспечит технологическую безопасность страны

Запад приостановил поставки в Россию некоторых видов сырья, в частности катализаторы и адсорбенты для газохимии, нефтепереработки, нефтехимии и металлургии. Но Салаватский катализаторный завод уже адаптировался к новым условиям.

Партнерский материал

Завод постоянно расширяет номенклатуру и использует различные меры поддержки от государства. Например, сотрудничает с Российским научным фондом, созданным по инициативе президента в ноябре 2013 года. Совместно с российскими учеными и при финансовой поддержке государства завод проводит научно-исследовательские и конструкторские работы по оптимизации свойств и технологии применения адсорбентов и катализаторов нового типа. Совместные с Фондом инвестиции уже составляют сотни миллионов рублей.

Завод является лидером по объемам выпуска адсорбентов, в том числе силикагелей - синтетических материалов на основе диоксида кремния. Силикагели применяются при изготовлении шин, полиэтилена и полипропилена, косметики, в пищепроме и др. Также силикагелевые адсорбенты нужны для осушки и очистки газа при его подготовке к транспорту по магистральным морским трубопроводам.

Ранее силикагели поставлялись в Россию в основном из Европы, сейчас поставщиком некоторых марок силикагеля стал Китай. Весной стоимость китайской продукции выросла в 2,5 раза. Круг тех, кто способен решить задачу самообеспеченности в этой сфере, ограничен. Салаватский катализаторный завод – единственный на постсоветском пространстве производитель силикагелей всех типов. Мощность его производства превышает 30 тысяч тонн в год.

Разработки на заводе ведутся с учетом прямых запросов промышленного сектора. За последние полгода количество их обращений на срочную замену импортных аналогов возросло в разы.

Актуальными стали задачи по совершенствованию технологии получения порошковых силикагелей для производителей лакокраски и косметики. Специально для этого в Салавате построили новую производственную площадку - в рамках инвестпроекта «Организация производства порошкового силикагеля». Часть затрат была компенсирована правительством Башкортостана. Недавно стороны подписали допсоглашение, предусматривающее увеличение объема инвестиций до 545,7 млн рублей.

Допсоглашение с правительством Башкортостана ставит целью увеличение мощностей и введение в эксплуатацию третьей очереди производства порошковых силикагелей. Без господдержки подобное было бы невозможно и  промышленники получают ее на федеральном и региональном уровнях.

Для развития взаимодействия с государством с целью поддержки предприятий-участников была создана Ассоциация производителей синтетического кремнезема – некоммерческая организация, созданная при участии российских компаний – производителей и поставщиков материалов на основе кремния. Цель объединения – развитие отрасли, поддержка предприятий на региональном и государственном уровне, развитие программ импортозамещения в отрасли.

Реклама
Читайте нас:
Выбор редакции
Лонгриды
6 Октября , 09:00
Хорошо дома с Ростелекомом: новые стандарты скорости и надежности для всей Башкирии
Лонгриды
20 Октября , 09:30
Инвестиции в будущее: как сервисы Билайна становятся доступными и удобными для каждого
Лонгриды
11 Сентября , 17:56
Финансовая капсула: как сохранить и приумножить накопления в условиях снижения ключевой ставки
Лонгриды
11 Сентября , 14:13
Жилой комплекс «Ленинские высотки»: новая глава в истории центра Уфы
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2025 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru