СкатЗ при поддержке государства обеспечит технологическую безопасность страны

Завод постоянно расширяет номенклатуру и использует различные меры поддержки от государства. Например, сотрудничает с Российским научным фондом, созданным по инициативе президента в ноябре 2013 года. Совместно с российскими учеными и при финансовой поддержке государства завод проводит научно-исследовательские и конструкторские работы по оптимизации свойств и технологии применения адсорбентов и катализаторов нового типа. Совместные с Фондом инвестиции уже составляют сотни миллионов рублей.

Завод является лидером по объемам выпуска адсорбентов, в том числе силикагелей - синтетических материалов на основе диоксида кремния. Силикагели применяются при изготовлении шин, полиэтилена и полипропилена, косметики, в пищепроме и др. Также силикагелевые адсорбенты нужны для осушки и очистки газа при его подготовке к транспорту по магистральным морским трубопроводам.

Ранее силикагели поставлялись в Россию в основном из Европы, сейчас поставщиком некоторых марок силикагеля стал Китай. Весной стоимость китайской продукции выросла в 2,5 раза. Круг тех, кто способен решить задачу самообеспеченности в этой сфере, ограничен. Салаватский катализаторный завод – единственный на постсоветском пространстве производитель силикагелей всех типов. Мощность его производства превышает 30 тысяч тонн в год.

Разработки на заводе ведутся с учетом прямых запросов промышленного сектора. За последние полгода количество их обращений на срочную замену импортных аналогов возросло в разы.

Актуальными стали задачи по совершенствованию технологии получения порошковых силикагелей для производителей лакокраски и косметики. Специально для этого в Салавате построили новую производственную площадку - в рамках инвестпроекта «Организация производства порошкового силикагеля». Часть затрат была компенсирована правительством Башкортостана. Недавно стороны подписали допсоглашение, предусматривающее увеличение объема инвестиций до 545,7 млн рублей.

Допсоглашение с правительством Башкортостана ставит целью увеличение мощностей и введение в эксплуатацию третьей очереди производства порошковых силикагелей. Без господдержки подобное было бы невозможно и промышленники получают ее на федеральном и региональном уровнях.

Для развития взаимодействия с государством с целью поддержки предприятий-участников была создана Ассоциация производителей синтетического кремнезема – некоммерческая организация, созданная при участии российских компаний – производителей и поставщиков материалов на основе кремния. Цель объединения – развитие отрасли, поддержка предприятий на региональном и государственном уровне, развитие программ импортозамещения в отрасли.