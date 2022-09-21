При поддержке «Башнефти» в Уфе реконструировали лесотехнический техникум

В Уфе после масштабной реконструкции открыт лесотехнический техникум. В корпусах и учебных кабинетах произвели капитальный ремонт, отремонтировали систему отопления, водоснабжения и канализации. Полностью обновлены фасад здания и кровля. В техникуме установили новые окна и двери, инфраструктуру для функционирования IT-сети и многое другое.

Средства на реконструкцию выделила компания «Башнефть» в рамках Соглашения о сотрудничестве между Республикой Башкортостан и «Роснефтью».

Также после реконструкции в техникуме появился новый оснащенный необходимым инвентарем спортзал. Актовый зал также капитально отремонтировали и оборудовали современной техникой.

Лесотехнический техникум, основанный в 1877 году как землемерное училище, - первый из числа средних специальных учебных заведений такого профиля, открытых в регионе.

Сейчас это востребованное учебное заведение, численность студентов которого более 1200 человек. После произведенной реконструкции лесотехникум отвечает самым современным техническим требованиям к комфорту и безопасности.

Напомним, что с 2017 года «Башнефть» реализовала более 220 значимых социальных проектов в 49 районах и городах Республики Башкортостан.