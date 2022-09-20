Новости Башкортостана и Уфы
Общество
20 Сентября 2022, 16:57

МегаФон ускорил интернет в селах и деревнях Башкирии

В ходе масштабной модернизации оператор расширил покрытие 4G во всех районах республики. Основной объем работ пришелся на сельскую местность: связисты увеличили пропускную способность телеком-оборудования в 400 малых населенных пунктах.

В 20% этих сел и деревень проживает менее 500 человек — среди них Дубки, Красноярово, Старокудашево, Акбулатово, Туишево, Малонакаряково, Нижняя Татья и другие. Более того, в ряде этих точек на карте ранее не было высокоскоростного интернета, а теперь местные жители могут совершать видеозвонки, запускать стриминговые сервисы и загружать тяжелые файлы.

«Почти 40% населения региона проживает за пределами больших городов. Мы учитываем этот фактор и стремимся предоставлять сельчанам все возможности для дистанционного обучения и работы, использования веб-сервисов и общения с близкими. Результаты видим по постоянно растущему трафику: за год онлайн-активность жителей малых населенных пунктов выросла на 25%», — прокомментировал директор МегаФона в Башкирии Дамир Байгильдин.

В среднем житель республики использует около 16 Гб мобильных данных в месяц. А топ самых «качающих» поселений выглядит так:

  1. Тавтиманово в Иглинском районе — 38,7 Гб на абонента;
  2. Чуваш-Кубово в Иглинском районе — 37,3 Гб;
  3. Янгельское в Абзелиловском районе — 36,1 Гб.

Всего МегаФон модернизировал за год порядка тысячи базовых станций в Башкирии. Наиболее масштабные работы инженеры оператора провели в Белорецком, Уфимском, Туймазинском, Ишимбайском и Учалинском районах.

