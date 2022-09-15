ОМК приглашает на фестиваль науки и технологий в Благовещенске

Фестиваль состоится 17 сентября на центральной городской площади у Центра развития культуры (ул. Седова, 98). К участию приглашают всех желающих, вход свободный. Начало в 11:00.

Главным событием фестиваля станет уникальное научное шоу «Как мыслит изобретатель?», которое разработал инженер-конструктор Алексей Иванченко. Он является соавтором телевизионной программы «Галилео» и известным постановщиком шоу в жанре «наука в развлекательном формате». Специально для ОМК Алексей Иванченко подготовил новую программу, которую первыми в России увидят гости фестиваля «Будущее здесь».

Организаторы также обещают научно-познавательные лекции и дискуссии с известными российскими учеными. В доступной форме они расскажут, например, что было после Большого взрыва, зачем нужны аэрогели и что всех нас ждет в будущем.

Команда физиков поможет гостям мероприятия попробовать себя в роли экспериментаторов и разобраться в разнообразных физических процессах. Здесь же можно будет поучаствовать в научных мастер-классах, игротеке и командных квизах. Посмотреть опыты с жидким азотом, собрать и спрограммировать робота, познакомиться с виртуальной реальностью, создать научную игрушку и сыграть в эко-игру «Разделяй с нами».

Посетители фестиваля «Будущее здесь» в Благовещенске первыми, еще до официальной премьеры, увидят серию короткометражных научно-популярных фильмов киноальманаха Лаборатории научного кино ФАНК и обсудят его вместе с приглашенными учеными.