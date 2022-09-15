Новости Башкортостана и Уфы
Все новости
Общество
15 Сентября 2022, 10:48

ОМК приглашает на фестиваль науки и технологий в Благовещенске

Объединенная металлургическая компания (ОМК) в год своего 30-летия проведет совместно с Политехническим музеем масштабный фестиваль науки и технологий «Будущее здесь» в Благовещенске (Республика Башкортостан).

Партнерский материал
предоставлено пресс-службой ОМК
Фото:предоставлено пресс-службой ОМК

Фестиваль состоится 17 сентября на центральной городской площади у Центра развития культуры (ул. Седова, 98). К участию приглашают всех желающих, вход свободный. Начало в 11:00.

Главным событием фестиваля станет уникальное научное шоу «Как мыслит изобретатель?», которое разработал инженер-конструктор Алексей Иванченко. Он является соавтором телевизионной программы «Галилео» и известным постановщиком шоу в жанре «наука в развлекательном формате». Специально для ОМК Алексей Иванченко подготовил новую программу, которую первыми в России увидят гости фестиваля «Будущее здесь».

Организаторы также обещают научно-познавательные лекции и дискуссии с известными российскими учеными. В доступной форме они расскажут, например, что было после Большого взрыва, зачем нужны аэрогели и что всех нас ждет в будущем.

Команда физиков поможет гостям мероприятия попробовать себя в роли экспериментаторов и разобраться в разнообразных физических процессах. Здесь же можно будет поучаствовать в научных мастер-классах, игротеке и командных квизах. Посмотреть опыты с жидким азотом, собрать и спрограммировать робота, познакомиться с виртуальной реальностью, создать научную игрушку и сыграть в эко-игру «Разделяй с нами».

Посетители фестиваля «Будущее здесь» в Благовещенске первыми, еще до официальной премьеры, увидят серию короткометражных научно-популярных фильмов киноальманаха Лаборатории научного кино ФАНК и обсудят его вместе с приглашенными учеными.

«В свой юбилейный год ОМК дарит жителям регионов замечательный фестиваль, посвященный развитию науки и технологий. Это возможность весело и с пользой провести выходной всей семьей. Уверен, и дети, и взрослые найдут в программе для себя что-то интересное. Приглашаем гостей и жителей Благовещенска на наш научный праздник»,
отметил управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.

Справка

Фестиваль пройдет 17 сентября на центральной городской площади у Центра развития культуры. Начало запланировано на 11:00. Подробная программа фестиваля размещена в группе ВК благовещенского завода ОМК.

ОМК привезет фестиваль науки и технологий «Будущее здесь» в шесть городов, где расположены заводы компании. Благовещенск – уже четвертый город, который принимает это мероприятие.

