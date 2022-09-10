Уфимский международный марафон собрал 5500 поклонников бега

Также постоянную поддержку в проведении мероприятия оказывает генеральный партнер марафона торговые комплексы «Аструм» и титульный партнер SHERATON Plaza Ufa – Congress Hotel.

На старт марафона вышли известные уфимцы и федеральные гости – Андрей Назаров, Максим Забелин, Ратмир Мавлиев, Ирек Сагитов, Ленара Иванова, Сергей Греков, Александр Сидякин, Рима Баталова, Зариф Байгускаров, Руслан Хабибов, Ирек Зарипов, Александр Федоров, Эльбрус Нигматуллин, Аделина Загидуллина. Поддержали забег известные российские актеры театра и кино – Александр Носик, Павел Баршак, Виктория Тарасова, Алексей и Игорь Огурцовы и многие другие.

Специально для участия приехали спортсмены: Виктор Торуп – датский конькобежец, участник зимних Олимпийских игр 2018 года, Алексей Самиев, серебряный призер молодежного первенства России на 1500 м и мастер спорта на 1500 м, победитель Уфимского марафона 2021 на дистанции 21,1 км, Тагир Хайруллин – мастер спорта, многократный призер чемпионата России, Закир Гадельшин – призер чемпионата России, четырехкратный победитель Московского марафона, спортивные блогеры Александр Сторожев и Костантин Кан и т.д.

На стадионе «Динамо» во время проведения мероприятия работали активные зоны, фуд-корт, массаж и тейпирование, прошли мастер-классы, спортсмены могли сделать заминку на ковриках после финиша при поддержке тренерского штаба World Class.

В рамках концертной программы выступили: заслуженный артист Республики Башкортостан и Республики Татарстан Элвин Грей, певица, финалистка шоу «Голос» Анастасия Спиридонова, мультиинструменталист Зайнетдин, заслуженный артист РБ, музыкант и композитор Александр Ягья, а вечером для всех финишеров прошла вечеринка в клубе Music Hall27 с участием группы Mate Kenzo и afterparty марафона в ресторане Sky Lounge на крыше отеля SheratonPlaza Ufa – Congress Hotel.

Уфимский международный марафон состоялся при поддержке администрации ГО г. Уфа РБ, а благодаря грантовой поддержке Министерства спорта Республики Башкортостан в этом году участие приняло большое количество юных спортсменов из районов РБ.

3-4 сентября в рамках Уфимского Международного марафона в спорткомплексе «Динамо» состоялся международный спортивный форум «Спорт. Лидерство. Единство», организованный Представительством Ассамблеи народов Евразии в РБ.

В рамках форума прошел комплекс спортивных мероприятий: Уфимский международный марафон, турнир ПФО по спортивной борьбе «грэпплинг», соревнования по баскетболу, шахматам, футболу, а также по новому направлению - киберспорт.

7 ФАКТОВ О ВОСЬМОМ УФИМСКОМ МАРАФОНЕ: