Антоха МС, Меджикул и Тося Чайкина выступят на фестивале МЕГА Пикник в МЕГЕ Уфа

МЕГА Уфа предлагает закрыть летний сезон на четвёртом городском фестивале МЕГА Пикник. В этом году фестиваль продлится два дня, а хедлайнерами станут Антоха МС, группа Меджикул и Тося Чайкина.

Мероприятие пройдёт 17 и 18 сентября и будет сосредоточено в МЕГА Парке и прилегающей к нему парковке.

Гостей ждёт множество активностей:

- показательные выступления райдеров в скейт-чаше;

- кастомизация скейтбордов на площадке фестиваля;

- интерактивная площадка от Института городов Башкортостана — конструктор маршрутов по Башкирии;

- благотворительный сбор от фонда «С любовью». Фонд предлагает собрать все необходимые предметы для выпускников детских домов, которые поступают в колледжи и переезжают в общежития;

- события и мастер-классы для детей в рамках Детского клуба МЕГИ;

- лекторий для родителей;

- маркет от локальных брендов;

- уличная еда;

- и отличная музыка.

Программа фестиваля МЕГА Пикник пополняется, следить за новостями можно на сайте и в соцсетях МЕГИ Уфа. В программе возможны изменения. Старт фестиваля в 14:00. Вход на фестиваль будет свободным.