Новости Башкортостана и Уфы
81.19
0
94.05
0
63.56
+0.83
6+ °C
Облачно
НедвижимостьЗдоровый выборИдеи - в дело
ПолитикаЭкономикаОбществоМедицинаОбразованиеСпортПроисшествияКультураАналитикаТочка зрения
Все новости
Общество
8 Июля 2020, 16:48

МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в первом полугодии 2020 года

Международная компания Ookla подвела итоги независимого исследования качества мобильного интернета, который предоставляют операторы связи в России. МегаФон признан лидером по скорости мобильного интернета четвертый год подряд.
Исследование Ookla® основано на замерах скорости интернета, которые проводят абоненты в приложении Speedtest® на своих мобильных устройствах по всей территории России. Такой формат тестирования позволяет определить скорость в любой локации и получить наиболее полные и объективные данные. Для составления рейтинга 2020 года Ookla проанализировала более 2,9 миллионов замеров в сетях всех операторов с января по июнь.
В целом по России средняя скорость скачивания в сети МегаФона составила 32,79 Мбит/с, скорость загрузки данных – 13,22 Мбит/с, значение ping – 46 мс. В Москве средняя скорость скачивания составила 48,50 Мбит/с, в Санкт-Петербурге – 29,87 Мбит/с, Екатеринбурге – 29,29 Мбит/с, Новосибирске – 42,95 Мбит/с, Самаре – 27,52 Мбит/с.
МегаФон сохраняет лидерство в рейтинге Ookla с 2017 года. Количество абонентов, которые пользуются услугами передачи данных, постоянно растет, компания активно развивает сети и предлагает новые услуги, чтобы предоставить максимум возможностей для цифровых абонентов.
«Мы особенно рады получить эту награду в этом году, когда в условиях пандемии операторы вынуждены были оперативно реагировать, чтобы сохранить максимально высокое качество услуг. Резко возросшая нагрузка на сеть в результате перехода абонентов на удаленную работу потребовала от нас существенных инвестиций в развитие инфраструктуры. Специалисты компании в режиме онлайн анализировали перераспределение нагрузки, точечно вводили базовые станции в местах нехарактерных значений. Наша сеть развивалась значительно быстрее, чем мы планировали, в первом полугодии реализовано почти 80% годового плана. Мы рады, что справились, и наши абоненты по-прежнему могут рассчитывать на нас и пользоваться самым быстрым интернетом в России», - отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.
В первом полугодии темпы роста строительства базовых станций по сравнению с 2019 годом значительно выросли, особенно в сегменте 4G/LTE. С января по июль было построено 7,8 тысяч базовых станций в стандарте LTE и LTE Advanced.
Существенный прирост скорости и емкости сетей LTE и LTE Advanced обеспечил рефарминг частот в диапазоне 1800 МГц, ранее задействованных для работы стандарта 2G. Кроме того, в крупных городах в местах высокой концентрации абонентов МегаФон начал использовать технологию MIMO 4x4, позволившую дополнительно ускорить работу мобильного интернета 4G на 15%.
Результаты исследования качества мобильного интернета операторов за первое полугодие 2020 года можно посмотреть на сайте﻿ Ookla.
Автор:ИА «Башинформ»
Теги:мегафон
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2025 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru