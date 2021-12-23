Новости Башкортостана и Уфы
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Пресс-конференция Путина-2021

Пресс-конференция Путина-2021
Сегодня, 19:43
Радий Хабиров: С помощью Президента и Правительства мы достойно встретим 450-летие Уфы
Пресс-конференция Путина-2021
Сегодня, 19:22
Башкирия готова провести Чемпионат мира по хоккею - Минспорта РБ
Пресс-конференция Путина-2021
Сегодня, 18:23
В Башкирии в 2022 году появится первое производство по использованию отходов полиэтилена
Пресс-конференция Путина-2021
Сегодня, 18:20
На 17-й ежегодной пресс-конференции Владимира Путина было задано 43 вопроса
Пресс-конференция Путина-2021
Сегодня, 17:34
«Уфа в состоянии провести международные соревнования самого высшего уровня» - Владимир Путин
Пресс-конференция Путина-2021
Сегодня, 17:33
Владимир Путин пообещал выделить допфинансирование на празднование 450-летнего юбилея Уфы
Пресс-конференция Путина-2021
Сегодня, 17:13
Владимир Путин о поддержке семей с детьми: «Будем дальше двигаться в этом направлении»
Пресс-конференция Путина-2021
Сегодня, 16:56
Программа расселения из аварийного и ветхого жилья в России будет продолжена
Пресс-конференция Путина-2021
Сегодня, 16:41
Президент Владимир Путин прокомментировал вопрос о программе выделения участков многодетным семьям
Пресс-конференция Путина-2021
Сегодня, 16:10
Путин заявил о предотвращении 127 преступлений в учебных заведениях за последнее время
Пресс-конференция Путина-2021
Сегодня, 15:50
Уровень безработицы в Башкирии опустился до исторического минимума в 3,8% - Минтруд РБ
Пресс-конференция Путина-2021
Сегодня, 15:49
Постковидное восстановление в России работает не так эффективно, как хотелось — Путин
Пресс-конференция Путина-2021
Сегодня, 15:09
В России возбуждено более 200 уголовных дел по подделке сертификатов о вакцинации
Пресс-конференция Путина-2021
Сегодня, 14:41
Путин сообщил, что уровень коллективного иммунитета к ковиду в России достиг 59,4%
Пресс-конференция Путина-2021
Сегодня, 13:59
Журналисты из Уфы в прямом эфире Первого канала раскрыли секрет своих вопросов
Пресс-конференция Путина-2021
Сегодня, 09:32
Политологи рассказали о главных темах пресс-конференции Владимира Путина
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