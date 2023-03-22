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Вчера, 14:58

24 марта в «Башинформе» состоится пресс-конференция министра образования Башкирии

24 марта в 11.00 в агентстве «Башинформ» состоится пресс-конференция, посвященная предстоящему форуму школьного образования «Взлетай!». Спикером выступит министр образования и науки Республики Башкортостан Айбулат Хажин.

Напомним, 6 и 7 апреля в уфимском конгресс-холле «Торатау» состоится форум школьного образования «Взлетай!»

Планируется, что в рамках форума, посвященного Году педагога и наставника, участники обсудят вопросы поддержки одаренных детей и молодежи, изменения в системе аттестации педагогов, новые образовательные программы и управление в сфере дошкольного образования, безопасности детей, взаимодействия с родительской общественностью.

Автор:Галина Бахшиева
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