24 марта в «Башинформе» состоится пресс-конференция министра образования Башкирии

24 марта в 11.00 в агентстве «Башинформ» состоится пресс-конференция, посвященная предстоящему форуму школьного образования «Взлетай!». Спикером выступит министр образования и науки Республики Башкортостан Айбулат Хажин.



Напомним, 6 и 7 апреля в уфимском конгресс-холле «Торатау» состоится форум школьного образования «Взлетай!»

Планируется, что в рамках форума, посвященного Году педагога и наставника, участники обсудят вопросы поддержки одаренных детей и молодежи, изменения в системе аттестации педагогов, новые образовательные программы и управление в сфере дошкольного образования, безопасности детей, взаимодействия с родительской общественностью.