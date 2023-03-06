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Сегодня, 13:15

В «Башинформе» пройдет пресс-конференция, посвященная паводкоопасному и пожароопасному периодам-2023

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

9 марта 2023 года в 11.00 в информационном агентстве «Башинформ» состоится пресс-конференция, посвященная паводкоопасному и пожароопасному периодам 2023 года. Также планируется рассмотреть вопросы, касающиеся изменений в правилах противопожарного режима в РФ, вступившие в силу с 1 марта 2023 года.

Спикерами по данным темам выступят начальник Главного управления МЧС России по РБ Марат Латыпов, министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов, председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров, начальник Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вилора Горохольская, заместитель руководителя – начальник отдела водных ресурсов по РБ Виталий Тюр.

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