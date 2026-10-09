«Сегодня мы чествуем наш Башкортостан — землю с уникальным наследием и историей. Регион, соединивший множество народов и культур. Здесь умеют работать, жить единой семьёй и не сдаваться, — заявил Андрей Назаров. — За этим характером стоит ориентир: чтобы в каждом городе и районе было комфортно жить, работать, растить детей».



Как подчеркнул спикер парламента Башкортостана, сейчас очень непростое время, но «республика держит удар и не сбавляет темп». В регионе строятся дороги, школы, больницы, спортивные объекты, благоустраиваются города и сёла. Причем это не разовые акции, а системная работа из года в год.



«В парламенте мы отвечаем за правовую сторону этих процессов. Законы должны идти в ногу со временем и отвечать на запросы людей. Работу будем выстраивать так, чтобы решения принимались своевременно и давали результат.



Отдельно скажу о нашей общей ответственности. Сегодня, когда идёт специальная военная операция, всё подчинено одной цели, Победе. Ради наших защитников, их семей, будущего республики и страны. И здесь важно единство. Власть, предприятия, общественные организации, волонтёры и просто неравнодушные люди работают вместе. Это и есть настоящая сила Башкортостана.



У республики есть всё, чтобы двигаться вперёд. Наша задача не терять темп и держать планку. Тогда будет и достойное будущее, и уверенность в завтрашнем дне.



С праздником, дорогие земляки. Мира, добра и благополучия каждой семье», — подытожил председатель Государственного Собрания — Курултая Башкортостана Андрей Назаров.

О том, как Башкирия отметит День республики, читайте в этой статье Башинформа.

Справка

11 октября Башкортостан отмечает День республики – один из главных государственных праздников региона, символ его государственности, единства и ответственности жителей за настоящее и будущее родной земли. Сегодня Башкортостан – один из крупнейших и наиболее экономически развитых регионов России, где в мире и согласии живут представители более 150 национальностей.