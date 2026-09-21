В Уфе откроют памятник Мидхату Шакирову

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства региона в ЦУРе поручил готовиться ко Дню республики. По его словам, в этот день в Уфе пройдет ряд мероприятий.
«У нас предстоит открытие парка имени Ленина в Уфе. Я прошу обеспечить проведение работ по реконструкции парка — открытие состоится 11 октября. Мы по просьбам жителей установим памятник первому секретарю Башкирского обкома КПСС Мидхату Шакирову. Целый ряд мероприятий пройдёт. Начинаем к этому готовиться», — сказал Радий Хабиров.
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