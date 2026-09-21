Стало известно, кто проходит в Госдуму от Башкирии по одномандатным округам

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии на утро сегодняшнего дня, стало известно, кто проходит в Госдуму девятого созыва от Башкортостана по одномандатным избирательным округам.
После обработки 93% бюллетеней в пяти из шести округов республики победили представители партии «Единая Россия», в одном — представитель «Родины».
Партию «Единая Россия» представляют:
Партию «Родина» представляет Алексей Журавлев, лидирующий в Нефтекамском избирательном округе № 6.
Окончательные итоги голосования ЦИК подведет после завершения обработки всех протоколов участковых избирательных комиссий.
Ранее сообщалось, что по предварительным итогам голосования на выборах депутатов в Государственную Думу «Единая Россия» набрала 57,54% голосов, КПРФ — 13,67%, ЛДПР — 9,27%, «Новые люди» — 7,96%, «Справедливая Россия» — 5,16%.
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