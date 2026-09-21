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11:27 (UTC+5), 21 Сентября 2026

Стало известно, кто проходит в Госдуму от Башкирии по одномандатным округам

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Фото: ЦИК РБ | МАХ
Гульфия Акулова

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии на утро сегодняшнего дня, стало известно, кто проходит в Госдуму девятого созыва от Башкортостана по одномандатным избирательным округам.

После обработки 93% бюллетеней в пяти из шести округов республики победили представители партии «Единая Россия», в одном — представитель «Родины».

Партию «Единая Россия» представляют:

  • В Благовещенском избирательном округе № 4 — Юлай Кидрасов.
  • В Салаватском избирательном округе № 7 — Зариф Байгускаров.
  • В Белорецком избирательном округе № 5 — Эльвира Аиткулова.
  • В Стерлитамакском избирательном округе № 8 — Гульнур Кульсарина.
  • В Уфимском избирательном округе № 3 — Денис Чернавин.

Партию «Родина» представляет Алексей Журавлев, лидирующий в Нефтекамском избирательном округе № 6.

Окончательные итоги голосования ЦИК подведет после завершения обработки всех протоколов участковых избирательных комиссий.

Ранее сообщалось, что по предварительным итогам голосования на выборах депутатов в Государственную Думу «Единая Россия» набрала 57,54% голосов, КПРФ — 13,67%, ЛДПР — 9,27%, «Новые люди» — 7,96%, «Справедливая Россия» — 5,16%.

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