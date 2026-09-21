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00:18 (UTC+5), 21 Сентября 2026

В Башкирии озвучили результаты экзитпола на выборах в Госдуму РФ

Опрошено 150 тысяч человек.

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Марат Марданов отметил, что погрешность соцопроса составляет 3%.
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Наталья Овчарук

Директор Центра гуманитарных исследований министерства культуры Башкирии Марат Марданов отметил, что в период с 18 по 20 сентября на выборах депутатов Госдумы центр провел анонимный опрос избирателей на выходе с 481 УИКа (15% от общего числа) на территории всех избирательных округов Республики Башкортостан. Опрошено 150 тысяч человек.

По данным экзитпола, на вопрос: «За какую партию вы проголосовали?», 62% респондентов ответили - партия «Единая Россия», КПРФ — 9,6%, ЛДПР — 8,7%, «Новые люди» — 8,0%, «Справедливая Россия» — 7,8%, «Родина», «Зеленые», «Коммунисты России», «Партия пенсионеров» — по 0,8%. Охват составил 65-75% от числа всех опрашиваемых. Отказались отвечать 35%. Статистическая погрешность исследования 3%.

Ранее Башинформ сообщал, что ЦИК России озвучил предварительные итоги выборов в Госдуму.

*Соцопрос не прогнозирует результаты выборов-2026.

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