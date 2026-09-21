Радий Хабиров назвал причины высокой явки избирателей в Башкирии

Радий Хабиров в беседе с журналистом «Башинформа» отметил, что явка в регионе была выше средней по стране.

«Явка в республике выше среднероссийской, и это нормальная история. Башкортостан всегда так голосовал, у нас всё-таки такая особая избирательная культура. Люди шли как на праздник. Мы предполагали, что, собственно, так и будет. Потому что, Дмитрий Анатольевич правильно сказал, то, что происходит вокруг нашей страны в это время, только сплотило людей. Хотя наши враги думали, что это, наоборот, расколет нашу страну. Это первое.

Второе. Я считаю ценностью этих выборов то, что очень разумно вели себя все политические партии. У нас активно участвовали оппозиционные политические партии. Мне кажется, была такая спокойная, респектабельная, с уважением друг к другу, к программам и личностям работа. Собственно, и люди это оценивают», – сказал руководитель региона.

Радий Хабиров также отметил, что ЦИК Башкирии подведет итоги голосования в течение пары дней. Тем не менее, опираясь на предварительные данные Центризбиркома России, можно сказать, что у избирателей высокое доверие к «Единой России».

«Если говорить о «Единой России», мы в нашем успехе не сомневались. Партия всё это время была с людьми, спокойно делала своё дело и помогала. И кандидаты очень достойные. У нас в горсовет Уфы выдвинулось несколько участников СВО, в том числе Герой России Василь Ямалетдинов. Герой России Денис Чернавин выдвинулся в депутаты Госдумы. Конечно, мы на этих ребят будем опираться в нашей дальнейшей работе», – подчеркнул Глава Башкирии.