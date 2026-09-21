Как Башкирия сделала свой выбор – фоторепортаж

В Башкирии завершилось трехдневное голосование. Жители республики выбирали депутатов Государственной Думы, а также участвовали в дополнительных выборах в Госсобрание и муниципальных кампаниях. Как проходили эти три дня на избирательных участках и в Общественном пресс-центре, смотрите в фоторепортаже «Башинформа».