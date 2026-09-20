Дмитрий Медведев провел ВКС по предварительным итогам выборов в Госдуму

20 сентября в Уфе Глава Башкортостана, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Радий Хабиров принял участие в селекторном совещании в режиме видеоконференции. Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сообщил, что выборы прошли успешно.

«Несмотря на старания наших врагов, на попытки испортить избирательную кампанию, на террористические акты, на стремление сделать как можно больше проблем, первое, что я хочу сказать — большое спасибо гражданам нашей страны, которые приняли участие в этом голосовании», — отметил Дмитрий Медведев.

Это первые федеральные выборы в России, которые проходили в условиях военных действий, специальной военной операции, отметил председатель «Единой России».

Такое положение предопределило массу моментов, с которыми столкнулись граждане, и специфику организации самой избирательной кампании, заявил Дмитрий Медведев на ВКС о предварительных итогах единого дня голосования.

«Совершенно очевидно, что это голосование не состоялось бы без огромного труда, который был затрачен всеми, кто участвовал в выборах, и всеми, кто сопровождал эти выборы. Я имею в виду избирательные комиссии, добровольцев, в общем всех, кто обеспечивал эту избирательную кампанию. Я также хотел бы, пользуясь этой возможностью, искренне всех за это поблагодарить. В ряде случаев, особенно в регионах, которые находятся близко к линии боевого соприкосновения, это было связано с риском для жизни. К сожалению, были и трагедии, но тем не менее избирательный марафон проведён на достойном уровне», — подчеркнул он.

По его словам, данные экзитполов подтверждают достойный результат, продемонстрированный партией.

Россияне считают возможным доверить «Единой России» и дальше управление на самых разных уровнях государственной власти, подчеркнул Дмитрий Медведев.

«В этом году у нас проходили выборы в Государственную Думу, также проходили выборы в регионах. В общей сложности на кону было 20 тысяч мандатов», — напомнил он.

Ранее «Башинформ» публиковал предварительные данные итогов голосования от ЦИК России.