За не полных 2 дня голосования сайт «Рахмат» посетили более 1 млн человек

Директор СПЦ РБ «Алга-Патриот» Ринат Хабиров озвучил ход проведения акции «Рахмат-2026» в дни голосования в Башкирии. По его словам, акция очень популярна среди избирателей.

— Волонтеры говорят, что на участках очень людно. Граждане сами подходят, просят скидочные купоны. Акция, несмотря на то, что нет розыгрышей, пользуется популярностью, — сказал он. — По данным на утро 19 сентября, уже миллион человек зашли к нам на сайт рахмат.2026. Это значит, люди интересуются нашей акцией.

Ринат Хабиров также добавил, что один купон выдается в одни руки. При этом для избирателей с детьми волонтеры могут сделать исключение.

Напомним, акция продолжится все три дня голосования. Также есть сайт «Рахмат», где указаны все скидки и все подробно расписано.