«Всё для Победы»: три телеканала Башкирии выйдут в эфир одновременно

Сегодня, 19 сентября, в Общественном пресс-центре по выборам в Госдуму 2026 года прошла дискуссионная площадка «Всё для Победы: как Башкортостан объединит телеканалы в едином телемарафоне». Руководители республиканских телекомпаний рассказали о концепции предстоящего эфира, совместной работе СМИ и роли телевидения в консолидации общества и поддержке участников СВО и их семей.

Как рассказал генеральный директор ТРК «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов, марафон стартует уже завтра, 20 сентября, одновременно на всех трёх телеканалах.

«Стартуем в 8 утра блоком телеканала БСТ. В течение всего дня телезрителей ждут десятки гостей, героев. Также в прямом эфире будут плести маскировочные сети. Перерывы будут только на блок новостей и хоккей», — рассказал он.

Директор медиадома «Вся Уфа»» Дмитрий Каретко отметил, что концепция телемарафона едина для всех трёх каналов, а в самом слогане заложен основной посыл.

«В нашем слогане „Всё для Победы“ заложен основной посыл того, как мы будем действовать на всех трёх каналах», — поделился Дмитрий Каретко.

Он добавил, что эфир будет посвящён тому, как общество республики помогает армии на передовой, формирует гуманитарные конвои, а герои СВО, возвращаясь к мирной жизни, взаимодействуют с обществом.

«С учётом того, что 20 сентября — это третий день выборов, мы и об этом тоже вскользь будем говорить в рамках брифингов, которые будут транслироваться на всех трёх телеканалах. Весь большой прямой эфир будет интерактивным и, насколько это возможно, идти под единым графическим началом. Очевидно, что на нас, как на телеканале с чуть меньшими техническими возможностями, давит большая ответственность. Мы волнуемся, но сделаем всё великолепно, потому что, познакомившись за две недели с коллективом медиадома „Вся Уфа“, я понял, что мы можем свернуть горы. Это прекрасный вызов», — подчеркнул директор «Всей Уфы».

Директор ГТРК «Башкортостан» Азамат Салихов рассказал, что в его блоке предусмотрены включения из Луганской Народной Республики и Запорожской области, а также участие волонтёров.

«Будут включения из ЛНР и Запорожья, волонтёры будут в эфире — это и бабушки, и молодые ребята из разных уголков республики», — отметил Салихов.

Добавим, что особое внимание будет уделено тем, кто лично выезжал в зону СВО. Это врачи, артисты, режиссёры, депутаты, учёные, историки, сотрудники музеев, писатели и предприниматели.

Отдельное место в эфире займут рассказы о семьях защитников Отечества. Супруги воинов СВО сегодня находятся на передовой тыла. Кроме того, в эфире прозвучат песни, посвящённые современным защитникам Родины, а также мелодии времён Великой Отечественной войны.