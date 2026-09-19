В Центр общественного наблюдения в Башкирии поступило 12 тысяч сообщений

Заместитель председателя Общественной палаты Башкортостана, член Общественной палаты России, заместитель руководителя Общественного штаба Рамиль Рахимов подвел итоги второго дня трехдневного голосования на выборах в Госдуму в Башкирии.
«Выборы идут, всё нормально, ситуация вполне нормальная. Всё, что есть, мы фиксируем. Ещё раз говорю: 12 тысяч информационных сообщений от наших наблюдателей за эти два дня мы получили. Всё перепроверяем — если какие-то есть странности. Работа идёт: юридическая часть у нас вполне обеспечена, у нас хорошие юристы. Мы в этом плане идём только по законодательству Российской Федерации и нашей республики. Такие, наверное, итоги», — прокомментировал он ход избирательной кампании в республике.
По его словам, общественный штаб продолжает мониторинг ситуации на избирательных участках и оперативно реагирует на поступающие сигналы.
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