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16:59 (UTC+5), 18 Сентября 2026

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров посетил избирательный участок  

Глава регионального кабмина отметил, что на участке всё организовано, царит спокойная и доброжелательная атмосфера.

Фото: Тимур Шарипкулов | правительство РБ
Альфия Аглиуллина
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Сегодня, в первый день трехдневного голосования на выборах в Госдуму, премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров посетил избирательный участок № 109 в здании ГКЗ «Башкортостан».

«Принял участие в выборах, всегда стараюсь делать это в первый день голосования, не откладывая на потом. Для меня в этом процессе важна гражданская ответственность и возможность самому определить, кто будет представлять интересы людей во власти», — рассказал он на своей странице в соцсетях.
 
Глава регионального кабмина отметил, что на участке всё организовано, царит спокойная и доброжелательная атмосфера.

«Люди приходят на участки с самого утра. Это хороший показатель того, что жители Башкортостана не остаются в стороне.
 
Я сам в свое время работал на разных уровнях депутатом и хорошо понимаю, насколько с каждым созывом возрастает ответственность депутатов. Особенно сегодня, когда страна переживает сложнейший период. От решений народных избранников зависят законы, по которым мы будем жить дальше.
 
Поэтому считаю важным не рассуждать о будущем со стороны, а самому участвовать в его формировании. У каждого свой выбор, свои взгляды и свои приоритеты. Главное — выразить их осознанно. Спасибо всем, кто сегодня приходит на участки и участвует в жизни страны и родной республики», — поблагодарил Андрей Назаров избирателей республики.

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