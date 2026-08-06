Владимир Путин подписал указ о новых правилах прохождения военной службы

Президент России Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в положение о порядке прохождения военной службы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, в положении появляется новое основание для увольнения военнослужащего-контрактника — в связи с утратой доверия к командиру (начальнику) со стороны вышестоящего должностного лица. Речь идет о случаях, когда командир не принял мер по предотвращению конфликта интересов у подчиненного, хотя знал о нем.
Кроме того, вводится новая формулировка для случаев самовольного оставления части. Для срочников это время отсутствия свыше двух суток, для контрактников — аналогичный срок без уважительных причин.
Указ также уточняет порядок присвоения воинских званий офицерам, проходящим обучение в военных вузах или готовящим диссертации в докторантуре. Им очередное звание до подполковника или капитана 2 ранга включительно будут присваивать в день истечения срока службы в предыдущем звании, независимо от занимаемой должности.
Для граждан, пребывающих в запасе и исполнявших обязанности по контракту о пребывании в добровольческом формировании, вводится упрощенный порядок присвоения воинских званий — без прохождения военных сборов и аттестации. Такое звание может быть присвоено однократно при условии службы в формировании не менее двух месяцев.
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