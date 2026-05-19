Улицы Уфы в жару поливают более 30 специализированных машин

В Уфе настоящее жаркое лето — по данным синоптиков, во вторник, 19 мая, воздух прогреется до 32 градусов. В этих условиях асфальт подвержен пластической деформации. Чтобы предупредить появление колейности, а также не допускать пыли, по улицам запустили поливомоечные машины.

По информации уфимской мэрии, в рейс вышли по 30 поливомоечных и пылеуборочных машин. В течение дня они поливают проезжие части дорог.

«Кроме того, когда температура воздуха поднимается до 30 градусов и выше, помимо стандартного полива проводят аэрацию. Поливомоечная техника направляет струи воды вверх, охлаждая таким образом не только дорогу, но и воздух. Интенсивность полива зеленых насаждений, клумб и цветников также увеличена. Особое внимание уделяют недавно высаженным аллеям», — подчеркнули в мэрии.