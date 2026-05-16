Андрей Назаров принял участие в закрытии чемпионата ПФО по мужскому боксу

Премьер-министр правительства Республики Башкортостан, президент Федерации бокса РБ Андрей Назаров принял участие в церемонии закрытия чемпионата Приволжского федерального округа по боксу среди мужчин, где состоялась серия финальных поединков.

Как отметил руководитель регионального кабинета министров, крупное спортивное событие приурочено памяти дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Имя легендарного летчика навсегда вписано в историю страны как символ беспримерного мужества и отваги.

– Он был уникальным лётчиком. Его геройские поступки дают пример для подрастающего поколения, для наших спортсменов. Для нас большая честь провести у нас в Башкортостане этот чемпионат. Посмотреть наших боксёров, посмотреть, как из других субъектов работают, тренируются и выступают боксёры, – добавил Андрей Назаров.

Чемпионат ПФО по боксу среди мужчин проходит на площадке уфимского Центра спортивной подготовки по фехтованию Республики Башкортостан с 12 мая. Участниками турнира стали 88 спортсменов из 13 регионов. Из них 24 боксера представляют Республику Башкортостан.

– Башкортостан по праву гордится своими спортивными традициями. Особая роль в них отводится боксу. Этим видом спорта у нас занимаются более 10 тысяч человек. Наши спортсмены достойно представляют республику на соревнованиях различного уровня, – подчеркнул Андрей Назаров.

В финальных 13 поединках в различных весовых категориях встретились 26 спортсменов, из них 10 боксеров представляют Республику Башкортостан. По результатам встреч шестеро из них представят регион на чемпионате России. Это Бекхан Исраилов, Артур Мухтаров, Хожиакбар Мамаюсупов, Данил Дамбаев, Иван Тихонов и Ильдар Акбаров.