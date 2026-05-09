Россия поддержала продление перемирия до 11 мая

Инициатива президента США Дональда Трампа о прекращении огня и перемирии с Украиной, приуроченная к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, поддержана российской стороной. Действовать оно будет 9, 10 и 11 мая. Помощник главы российского государства Юрий Ушаков подтвердил, что договоренность на этот счет была достигнута в ходе контактов российских властей с администрацией президента США. Представители Вашингтона, в свою очередь, находились на связи с Киевом.

«Главное, что условлено произвести в период перемирия — с 9 по 11 мая включительно — обмен пленными по 1000 человек с каждой стороны. Мы приветствуем эту инициативу, идущую в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США», — сказал помощник Президента РФ.

Ранее Башинформ сообщал об объявленном Владимиром Путиным одностороннем перемирии 8 и 9 мая.