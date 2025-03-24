Премьер-министр Башкирии встретился с депутатами Курултая

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров провёл традиционную встречу с депутатами Госсобрания — Курултая РБ и председателем парламента Константином Толкачёвым. Участники считают, что такой формат позволяет обсудить результаты прошлого года и поговорить о перспективах работы кабмина.

В ходе встречи премьер-министр напомнил, что промышленное производство в 2024 году выросло на 5,4% при среднероссийском показателе 4,6%. Основную роль в росте промышленной сферы сыграли обрабатывающие производства, индекс производства которых увеличился на 8,1%. Также хорошая динамика отмечается в АПК и строительстве.

Сельское хозяйство «выросло» на 0,8%, несмотря на дожди, тогда как в целом по стране показатель снизился на 3,2%. АПК Башкирии произвёл продукции на 250 млрд руб.

Строительная отрасль «прибавила» 8% до 0,5 трлн рублей: введено 3,3 млн кв. м жилья — больше, чем в 2023 году.

В регионе сохраняется высокая потребительская активность. Оборот розничной торговли превысил 1,5 трлн руб. — плюс 12,3% к 2023 году (по стране — 7,2%).

Объём инвестиций в основной капитал вырос на 9,7% и составил 783,8 млрд руб.

Среднемесячная заработная плата в республике выросла на 18,3% — до 67,6 тыс. руб. Уровень безработицы снизился до 1,4%.

Также премьер-министр отметил высокий уровень взаимодействия регионального правительства и депутатского корпуса. За 2024 год депутаты рассмотрели 52 законопроекта.

В том числе это законы, освобождающие от уплаты транспортного налога добровольцев и мобилизованных, членов их семей. На год продлена льгота по транспортному налогу на технику, зачисленную в специальные автотранспортные формирования.

На 18,5% проиндексированы размеры ежемесячного пособия на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Школьникам из многодетных семей, проживающим в городской местности, предоставлено право бесплатного проезда в общественном транспорте.

Обеспечено социально-экономическое и инфраструктурное развитие отдельных территорий республики. Так, в городе Агидели установлено временное освобождение от уплаты налога на имущество организаций. Введены пониженные ставки по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.