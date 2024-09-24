В Башкирии наградили работников лесного хозяйства

В министерстве лесного хозяйства Башкирии состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников леса. В нем участвовали и.о. заместителя премьер-министра правительства – министра сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов, председатель комитета Госсобрания по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Ильшат Вазигатов, и.о. министра лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов, а также руководители лесхозов, лесничеств, начальники территориальных отделов и представители союзов лесопромышленников.

Как отметил Марат Шарафутдинов, обеспечение охраны, воспроизводства и защиты лесов продолжают оставаться приоритетными направлениями развития лесной отрасли, как на федеральном, так и на региональном уровне. Особое внимание он уделил целям нового нацпроекта «Экологическое благополучие».

«В текущем году мы завершаем работу под эгидой национального проекта «Экология» и входим в новую пятилетку с новым национальным проектом «Экологическое благополучие» и обновленным федеральным проектом «Сохранение лесов». При этом задача, стоящая перед работниками отрасли, значительно расширяет свои границы: теперь мы будем не просто высаживать культуры, а уделять особое внимание на процессы последующего ухода за ними, чтобы в будущем получить качественный лес», - подчеркнул Марат Шарафутдинов.

В завершении мероприятия состоялось награждение сотрудников отрасли. Медаль «За трудовую доблесть» из рук Ильшата Фазрахманова получил Филимон Байметов - начальник лесопитомника Бураевского лесхоза.

Почетное звание «Заслуженный лесовод Республики Башкортостан» присвоили Юламану Каекбердину - директору Иглинского лесхоза, Леониду Семенчуку - директору Архангельского лесхоза, Ильдару Рахмангулову - руководителю Баймакского лесничества и другим.

Знак отличия «За сбережение и приумножение лесных богатств России» вручили Елене Салаховой - замначальника отдела использования и воспроизводства лесов, ведения государственного лесного реестра минлесхоза Башкортостана.