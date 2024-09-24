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24 Сентября , 17:16

Машины ФСБ, Росгвардии и военных смогут ездить по платным дорогам бесплатно

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, дающий право бесплатного проезда по платным автодорогам транспортным средствам Росгвардии, ФСБ и Вооруженных сил. Об этом сообщается на сайте Государственной Думы.

В настоящее время таким правом уже обладают целый ряд ведомств и оперативных служб: полиции, пожарных, скорой помощи, военной автоинспекции, аварийно-спасательных служб.

«Однако задачи, которые решают Росгвардия, ФСБ и армия, не менее важны, особенно в условиях СВО. От скорости приезда их транспорта на место происшествия или выполнения боевой задачи впрямую зависят жизни людей», — прокомментировал соавтор поправок, председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

По его словам, с принятием поправок эта проблема «будет решена, и коллеги из силовых ведомств смогут еще эффективнее выполнять поставленные задачи, беспрепятственно используя всю автомобильную дорожную сеть страны».

Автор:Вероника Никитина
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