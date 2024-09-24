Глава Башкирии подписал указ к 100-летию со дня рождения Наримана Сабитова

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал о праздновании 100-летия со дня рождения Наримана Сабитова. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

«В связи со 100-летием со дня рождения известного башкирского композитора, заслуженного деятеля искусств Башкирской АССР Наримана Гилязетдиновича Сабитова постановляю:

провести в 2025 году мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Наримана Гилязетдиновича Сабитова», — говорится в указе руководителя республики.

Правительству республики поручено обеспечить разработку и утверждение плана подготовки и проведения юбилейных мероприятий, а также образовать оргкомитет по подготовке и проведению юбилейных мероприятий.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Как сообщал Башинформ, в январе 2020 года в Уфе бюст выдающегося башкирского композитора Наримана Сабитова вернулся на свое историческое место. Он был изготовлен в 1976 году скульптором, народным художником Башкортостана Зильфатом Басыровым и подарен детской музыкальной школе № 1, носящей имя композитора.