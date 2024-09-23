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23 Сентября , 12:15

В Госкомитете по тарифам Башкирии сменился руководитель

Указом Главы РБ от 23 сентября Светлана Бурдюк по собственному желанию освобождена от должности председателя Госкомитета по тарифам Башкортостана. Об этом на оперативном совещании правительства в понедельник заявил Глава Башкирии Радий Хабиров.

- Мы Светлану Николаевну любим, уважаем и благодарим за труд, - сказал Глава Башкирии Радий Хабиров. - Мы за комитет никогда не переживали, всегда было здравое принятие решений, которые касались непосредственно жизни людей.  

На данный момент исполнение обязанностей председателя Госкомитета по тарифам возложили на Наиля Шарафутдинова, который ранее работал заместителем руководителя ведомства. Глава региона отметил, что новый руководитель имеет большой опыт в сфере тарифного регулирования, и предложил ему продолжить работу.

Автор:Лейла Аралбаева
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