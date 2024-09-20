Андрей Назаров выступил на IX Юридическом форуме стран БРИКС в МГИМО

Исполняющий обязанности премьер-министра правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров принял участие в IX Юридическом форуме стран БРИКС, который проходит в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Во второй день форума на площадке МГИМО МИД России состоялась сессия «Перспективы развития спортивного права и международного спортивного сотрудничества в рамках БРИКС». Модератором дискуссии выступил ректор Московского государственного юридического университета, сопредседатель Ассоциации юристов России Виктор Блажеев.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин отметил, что в многополярном мире необходимо направлять усилия политиков на то, чтобы спорт был фактором успешного стабильного развития общества, идеологией здорового человека.

– Россия уже является одним из созидателей платформы БРИКС. И сегодня задача заключается в укреплении нашей национальной системы, юридических основ. Мы говорили о необходимости, может быть, в ближайшее время разработки новой редакции закона о спорте, потому что предыдущий был принят в 2007 году. Глобально посмотреть вперед минимум на десятилетие - задача как раз юридического сообщества, – сказал парламентарий.

Нужно создавать новую, справедливую, отвечающую современным реалиям международную спортивную архитектуру, подключился к дискуссии Андрей Назаров. По словам и.о. Премьер-министра Башкортостана, основополагающую роль здесь должны сыграть страны БРИКС. Как показывает опыт Башкортостана, эту активность целесообразно наращивать по ряду направлений.

– В том числе мы предлагаем продвигать совместные международные игры. Например, в прошлом году вместе с Паралимпийским комитетом в Уфе прошли Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» по 21 дисциплине. Они собрали более 1600 спортсменов из 30 стран, включая Иран и ОАЭ. Кроме того, считаем важным развитие спортивной инфраструктуры международного уровня. Башкортостан имеет богатый опыт в строительстве современных спортивных объектов, – добавил руководитель башкортостанского кабмина, отметив, что в ближайшее время в Уфе откроется Центр фехтования и Комплекс гребного слалома.

Спикер напомнил, что экономические аспекты взаимодействия БРИКС формализованы в соответствующих стратегиях. Этот опыт необходимо использовать в разработке и принятии межгосударственных актов и соглашений, направленных на развитие новой международной спортивной архитектуры.

Ознакомиться с опытом Башкортостана в организации такой работы Андрей Назаров предложил на Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава», который пройдет в Уфе с 17 по 19 октября 2024 года.

– Ожидается участие делегаций и команд из более чем 100 стран. Предусмотрена очень масштабная и насыщенная деловая и спортивная программа. Девиз предстоящего форума – «Семья. Спорт. Россия». Интерпретируя его в контексте рассматриваемой сегодня проблематики, отмечу, что БРИКС становится большой мультигосударственной, многонациональной и многоконфессиональной семьей, в которой все стороны заинтересованы в сотрудничестве, взаимоуважении и всеобъемлющем партнерстве, – подчеркнул Андрей Назаров.

IX Юридический форум стран БРИКС проходит с 19 по 29 сентября в Москве на базе МГИМО МИД России. Основными целями форума являются укрепление правового сотрудничества между странами БРИКС, развитие профессионального и научного обмена между юристами стран, гармонизация правовых систем стран объединения. По итогам работы юридического форума принимается декларация, которая содержит совместные заявления и намерения сторон.