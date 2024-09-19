Башкирия и Гомель расширят сотрудничество

Башкортостан планирует расширять сотрудничество с Гомельской областью Республики Беларусь. Об этом в ходе своего выступления на Гомельском экономическом форуме рассказал и.о. первого вице-премьера Башкирии – министра экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов.

— В прошлом году мы утвердили программу долгосрочного взаимодействия Башкортостана и Беларуси, в которой консолидировали активности по реализации более 50 совместных проектов между нашими предприятиями по ключевым направлениям взаимодействия. С Гомельской областью, как самой крупной в Беларуси, реализуем почти 20% из них. Отмечу, что и Гомельская область, и Республика Башкортостан являются признанными индустриальными центрами, промышленность в которых формирует более трети экономики, — рассказал Рустам Муратов.

В Башкирии и Гомельской области размещены территории с преференциальным режимом, которые направлены на развитие обрабатывающих отраслей промышленности. Как отметил Рустам Муратов, в белорусском регионе активно развиваются виды производств, которые могут найти широкое применение в Башкортостане.

— Известно, что в Гомельской области в последнее время активно развивается производство комплектов быстровозводимых малоэтажных жилых домов. Учитывая планируемый запуск программы «Башкирский домик», в рамках которой будут строиться новые микрорайоны массовой малоэтажной застройки, мы найдем точки взаимного сотрудничества, — отметил Рустам Муратов.

Еще одним направлением сотрудничества может стать двухсторонняя кооперация в сфере машиностроения и сборки техники. Как рассказал Рустам Муратов, одной из мер стимулирования этого направления станет открытие в Башкортостане мультибрендового центра продажи и сервисного обслуживания сельскохозяйственной техники.

— Интересным представляется сотрудничество с Гомельской областью в части закупки стройматериалов, в частности это гипсовый камень и базальтовая нить. В этом направлении у нас уже имеются договоренности с «Гомельстройматериалы». Мы заинтересованы в наращивании сотрудничества и уже сегодня мы привезли в Гомельскую область представителей деловых кругов Башкортостана, заинтересованных в установке и углублении связей с предприятиями. Здесь основные направления для сотрудничества мы видим в сфере промышленности и АПК, — добавил Рустам Муратов.

Завершая свое выступление, Рустам Муратов отметил общую историческую память. В частности, подвиг 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, которая во время Великой Отечественной войны с боями прошла по территории Гомельской области, освобождая ее города и районы. По словам спикера, память, передаваемая из поколения в поколение, служит прочным фундаментом для развития всесторонних партнерских отношений между Башкортостаном и Гомельской областью.

Гомельский экономический форум проходит 18-20 сентября. Он объединил более 400 участников из 15 стран мира, в том числе из России, КНР, Индии, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов и Казахстана.

Деловая программа форума посвящена ключевым вопросам развития в сфере промышленности, экспорта, инноваций и инвестиций, а также работы малого и среднего бизнеса, которое обсудят в ходе тематических дискуссионных площадок и пленарного заседания.