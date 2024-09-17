Полпредом Главы Башкирии в Госсобрании назначена Альбина Воробьёва

Указом Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова полномочным представителем Главы Республики Башкортостан в Государственном Собрании – Курултае Республики Башкортостан назначена Альбина Воробьёва.

Справка:

Воробьёва Альбина Равиловна родилась 11 апреля 1966 года в Уфе. Окончила Башкирский государственный университет по специальности «Правоведение».

Трудовую деятельность начала в 1983 году старшей пионервожатой средней школы № 93.

В 1988–1992 годах – юрисконсульт Давлекановского РАПО.

В 1992–1994 годах – ассистент кафедры финансового и хозяйственного права юридического факультета Башкирского государственного университета.

В 1994–2000 годах – ведущий специалист, главный специалист отдела по вопросам законодательства, главный специалист отдела правовой экспертизы Главного государственно-правового управления администрации Президента Республики Башкортостан.

В 2000–2002 годах – заведующий отделом правовой экспертизы Государственно-правового управления администрации Президента Республики Башкортостан.

В 2002–2019 годах – начальник Государственно-правового управления Президента Республики Башкортостан, начальник Государственно-правового управления Главы Республики Башкортостан, полномочный представитель Главы Республики Башкортостан в Государственном Собрании – Курултае Республики Башкортостан (с апреля 2003 года).

В 2019–2024 годах – полномочный представитель Главы Республики Башкортостан в Государственном Собрании – Курултае Республики Башкортостан.

Заслуженный юрист Республики Башкортостан. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За трудовую доблесть».