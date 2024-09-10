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10 Сентября , 20:19

Радий Хабиров встретился с участником СВО и программы «Время героев»

glavarb.ru
Фото:glavarb.ru

10 сентября в Доме Республики Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с участником программы «Время героев» Оскаром Ситдиковым.

Уроженец Башкирии Оскар Ситдиков выполнял задачи специальной военной операции с 24 февраля 2022 года по 25 мая 2024 года. В июле 2024 года он стал участником президентской кадровой программы «Время героев». Военнослужащий стажируется в Администрации Главы Башкортостана под наставничеством главы региона.

– Программа «Время героев» помогает готовить руководителей из числа участников СВО – новой элиты нашей страны, – отметил Радий Хабиров. – Люди, которые защищали Родину, учатся современным технологиям управления и служат своей стране уже на мирном поприще, помогая делать её лучше.

Кроме навыков управленческой работы, программа «Время героев» предполагает обучение командной работе и всестороннее личностное развитие. Оскар Ситдиков поблагодарил Главу республики за предоставленную уникальную возможность погрузиться в систему государственной гражданской службы и увидеть процессы управления регионом изнутри. 

– Во время стажировки я побывал в различных управлениях, в департаментах, а также в Правительстве республики и в муниципалитетах региона. Работа насыщенная – свободного времени практически нет, – рассказал Оскар Ситдиков.

Напомним, 29 июля 2024 года на еженедельном оперативном совещании Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил Оскару Ситдикову орден генерала Шаймуратова за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

Кроме Оскара Ситдиков,а в управленческой команде Башкортостана в рамках программы «Время героев» стажируются два участника специальной военной операции, Герои России Степан Белов и Борис Дудко.

Автор:Элина Ахметова
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