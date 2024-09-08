Радий Хабиров дал интервью федеральному телеканалу

Сегодня, 8 сентября, Радий Хабиров дал интервью для телеканала «Россия 24». В беседе с журналистами он прокомментировал ход голосования на выборах Главы Башкирии, рассказал о социальных и экономических задачах, которые сегодня стоят перед регионом.

- Здравствуйте, приветствуем вас. Но в начале давайте дадим информацию, которая есть по Башкирии, о том, что Радий Хабиров набирает 72,85% на выборах в Башкирии. Пока речь идет об обработке 0,03% протоколов, но тем не менее вот такие данные, онлайн-табло из информационного центра ЦИК. Радий Фаритович, здравствуйте еще раз. Как прошли выборы? Как вы оцениваете явку? Много ли людей приняли участие в этих выборах?

- Радий ХАБИРОВ: Вы знаете, выборы, на наш взгляд, прошли очень неплохо. Вообще в целом явились на выборы, пришли и проголосовали более 2 миллионов 140 тысяч человек. Если в процентах, это порядка 70,5%. И я бы не сказал, что это что-то необычное для Башкортостана. У нас всегда очень высокая культура голосования, и много людей приходит. И мы, собственно, когда готовили голосование, хотели, чтобы люди пришли, потому что, собственно, все, что связано с выборами, мы стараемся преподнести как определенное общественное интересное мероприятие. Наша задача была, чтобы у людей были комфортные возможности проголосовать, и, конечно, обеспечение безопасности. Но и в целом нам было важно, чтобы в период выдвижения кандидатов участвовало как можно больше политических сил. Я могу сказать, что на выборах Главы республики участвуют представители всех парламентских партий, что для нас тоже было важно. И довольно достойные люди принимали участие, что, на мой взгляд, хорошо. У нас формируется сейчас, по сути, каркас представительных органов районов и городов, наших муниципальных районов, городских округов. Это довольно большое количество выборов муниципального уровня, и подчеркиваю, что, наверное, вот это все вместе привело к тому, что большое количество пришло. У нас участки уже закрылись два часа назад, идет подсчет голосов. Мы полагаем, в установленном порядке, в самое ближайшее время, коллеги наши приведут все необходимые решения.

- Давайте продолжим тему. Какие социально-экономические задачи стоят перед регионом сегодня?

- Радий ХАБИРОВ: Самое главное, конечно, это обеспечение развития экономики. Башкортостан — крупный регион, это опорный, сильный регион России, где сосредоточено достаточно большое количество крупных промышленных предприятий. Дело в том, что развитие экономики поможет обеспечить не только развитие Башкортостана, но это и укрепление обороноспособности нашей страны. У нас достаточно много предприятий «оборонки», и для нас очень важно, чтобы они все качественно, хорошо работали. И это и определение, и подготовка, и обеспечение трудовыми ресурсами. А без хорошо работающей экономики не выполним мы главные социальные обязательства, чтобы жизнь людей становилась лучше с каждым днем. Без сильной экономики мы не выполним главную нашу задачу — поддержать наших воинов специальной военной операции и членов их семей. Поэтому главная задача, конечно, экономика. У нас здесь неплохо все на самом деле идет. Мы все понимаем, что время крайне непростое, собственно, для наших предприятий, в целом для экономики. Но если активно работать, то получается. Мы сосредоточились на том, чтобы активно развивать преференциальные зоны. У нас очень быстро, динамично работающая особая экономическая зона «Алга», в которой мы идем по пути ее расширения существенного. У нас пять преференциальных территорий. Достаточно большое количество индустриальных парков, технопарков, причем мы не останавливаемся на строительстве и формировании новых. Активно ведем кластерную политику, в которой удалось объединить экономики разных муниципалитетов, предприятий по определенным видам деятельности. Поэтому эта работа ведется.



Ну и, конечно, мы понимаем, что хорошей экономики невозможно, если у нас не будет зарубежных партнеров. Сами понимаете, часть партнеров у нас в свое время перестали с нами сотрудничать. Но у нас есть партнеры, которых мы вновь находим. Эффективное развитие отношений с Узбекистаном, Белоруссией, Казахстаном и Китайской Народной Республикой. Очень много интереса есть к экономике Башкортостана. Это самая главная на самом деле задача.



Безусловно, сейчас мы настроены на то, чтобы приступить к выполнению национальных проектов, обозначенных Президентом. Там есть и новые вещи, там есть продолжение тех вещей, которыми мы занимались. Мы уже по ряду проектов вышли с определенными заявками, поэтому это тоже большая часть работы, которая приведет к тому, что мы существенно улучшим и городскую инфраструктуру, инфраструктуру проживания людей. Мы будем продолжать дальше работать над нашей достаточно большой дорожной сетью в рамках национальных проектов. Это сохранение жизни людей, безусловно. У нас сейчас средняя продолжительность жизни 73,17 лет. Это рекорд, конечно. Но к концу 2030 года мы должны подправить эти показатели до 78 лет. Чтобы люди жили, причем жили хорошо, долго, достойно. И это тоже непростая задача. Мы хотим, чтобы люди заботились о здоровье. Для этого нужна хорошая медицина — здравоохранение. Достаточно много делается и в рамках укрепления первичной медицины. Нам удалось за все эти годы (последние три года и вот сейчас) модернизировать наши школы. На будущее мы сделали это, конечно. Вы знаете, благодаря этой программе, у нас все-таки достаточно большое сельское население — более полутора миллионов сельского населения, соответственно, много сельских населенных пунктов, где есть маленькие, школы, которые сохранились. И там нужно тоже наводить порядок. Поэтому прямо в президентском решении (там и этот вопрос) потихонечку получается решать. А в целом я подчеркиваю, что главная, конечно, задача — это чтобы экономика у нас не просто каким-то образом шла по какой-то накатанной, а чтобы мы каждый год давали 5-10 процентов, что вполне возможно.

- Радий Фаритович, спасибо. Удачи вам в вашей работе. Вместе с Вами следим за подсчетом голосов.

Мы говорили с Главой Республики Башкортостан Радием Хабировым.